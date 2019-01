Empoli-Genoa, le formazioni ufficiali: Zajc a supporto di Caputo

Sono state comunicate le formazioni del Monday Night che vedrà opposte Empoli e Genoa. Iachini punta su Zajc alle spalle di Caputo.

Le formazioni ufficiali:

EMPOLI (3-5-1-1): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré, Pasqual; Zajc; Caputo.

GENOA (4-4-1-1): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Romulo, Veloso, Rolon, Lazovic; Bessa; Kouamé.

E’ tutto pronto allo stadio Carlo Castellani per la sfida che chiude la 21esima giornata di Serie A. Ad affrontarsi nel Monday Night, in un match che mette in palio punti importanti per allontanarsi dalle zone calde della classifica, sono Empoli e Genoa.

Beppe Iachini schiera la compagine toscana con un 3-5-1-1 nel quale sono Veseli, Silvestre e Rasmussen a comporre il terzetto difensivo davanti a Provedel.

A centrocampo, Di Lorenzo e Pasqual si sistemano sugli out di destra e sinistra, mentre la linea di mediana è completata da Krunic, Bennacer e Traoré. In attacco, a supporto dell’unica punta Caputo, c’è Zajc.

Cesare Prandelli, disegna il Genoa con un 4-4-1-1 nel quale, davanti a Radu, sono Biraschi, Romero, Zukanovic e Criscito a completare il pacchetto arretrato.

A centrocampo, Veloso si sistema in cabina di regia, con Rolon al suo fianco come interno, mentre Romulo e Lazovic sono chiamati a presidiare gli esterni. In attacco, spazio a Kouamé con Bessa a supporto.