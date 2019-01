Empoli-Genoa 1-3: Il Grifone cala il tris al Castellani

Vittoria importante per il Genoa che, imponendosi per 3-1 ad Empoli, torna a scalare la classifica. Al Castellani i rossoblù si impongono per 3-1.

Il Genoa espugna il campo dell’ Empoli e ritrova quella vittoria che gli consente di allontanarsi dalle zone pericolose di classifica. Discorso inverso per i toscani che, pur protagonisti di una buona gara, sono ancora costretti a guardarsi alle spalle.

Al Castellani, dopo un avvio di studio, la partita si fa subito divertente. I rossoblù danno l’impressione di voler attendere gli avversari per poi ripartire in contropiede, la difesa però non si muove sempre in maniera precisa e questo consente ai padroni di casa di affacciarsi dalle parti dell’area avversaria con una certa pericolosità. Proprio in un momento di sofferenza però, il Genoa riesce a trovare il vantaggio e lo fa grazie a Kouamé che è abile a sfruttare un errore in copertura di Veseli.

Sotto di un goal, l’Empoli si riversa in avanti alla ricerca del pareggio e in alcune occasioni ci va anche vicinissimo, a frenarlo sono però un pizzico di imprecisione sotto porta e soprattutto le parate di Radu. Nonostante il forcing finale quindi, si va negli spogliatoi con il Genoa avanti.

Nella ripresa, i due tecnici ridisegnano le rispettive squadre: Prandelli passa ad un 4-2-3-1, Iachini invece affianca Mchedlidze a Caputo privandosi di Krunic in mediana. I nuovi assetti tattici favoriscono soprattutto il Genoa che però, nella fase di massimo controllo, viene ripreso da un goal di Di Lorenzo. La rete subita, non abbatte i rossoblù che anzi, riprendono a spingere sull’acceleratore e, complice anche il netto calo dell'Empoli, prima con una prodezza di Lazovic e poi con il nuovo arrivato Sanabria, trovano le marcature che consentono loro di mandare in archivio la pratica.

I GOAL

18' KOUAME' 0-1

Lungo lancio di Criscito, Kouamé elude il tentativo di marcatura tutt’altro che perfetto di Veseli e, entrato in area di rigore, trafigge Provedel da posizione defilata.

63’ DI LORENZO 1-1

Caputo, servito da Bennacer, arriva sul fondo e lascia partite un tiro-cross forte verso l’area piccola, Radu sbaglia completamente l’intervento e Di Lorenzo, ottimamente posizionato in area, non deve far altro che depositare in rete.

70’ LAZOVIC 1-2

Bessa porta avanti palla e la scarica per Lazovic che, rientra dalla destra verso il centro e con un gran sinistro a giro non lascia scampo a Provedel.

73’ SANABRIA 1-3

Lazovic arriva sul fondo e lascia partire un traversone verso l’area piccola, Provedel esce a vuoto e ad approfittarne è Sanabria che, da poco entrato in campo, insacca di testa a porta spalancata.

IL TABELLINO

EMPOLI-GENOA 1-3

MARCATORI: 18’ Kouamé (G), 63’ Di Lorenzo (E), 70’ Lazovic (G), 73’ Sanabria (G)

EMPOLI (3-5-1-1): Provedel 5,5; Veseli 5, Silvestre 5,5, Rasmussen 5; Di Lorenzo 6,5, Krunic 5,5 (57’ Mchedlidze 5,5), Bennacer 6,5, Traoré 5,5 (74’ Uçan 6), Pasqual 6; Zajc 6 (80’ Acquah s.v.); Caputo 5,5. Allenatore: Iachini

GENOA (4-4-1-1): I. Radu 6,5; Biraschi 6, Romero 6,5, Zukanovic 6, Criscito 6,5; Lazovic 7,5 (89' Pereira s.v.), Romulo 6 (68’ Sanabria 7), Veloso 6, Rolon 6,5 (87’ Pezzella s.v.), Bessa 6,5; Kouamé 7. Allenatore: Prandelli

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Bessa (G), Rolon (G), Rasmussen (E)

Espulsi: Nessuno