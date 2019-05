Empoli-Fiorentina, Veretout espulso dopo il 90': salterà il Milan

Piove sul bagnato per la Fiorentina: Veretout viene espulso dopo il fischio finale e continua a protestare nel tunnel. Ora sarà squalificato.

4 sconfitte di fila tra campionato e Coppa , 13 partite senza vittoria, un successo che per la non arriva ormai da due mesi e mezzo. E, come se non bastasse, un'espulsione dopo il 90' del derby perso a : quella di Jordan Veretout.

Il centrocampista francese è stato cacciato per aver protestato troppo all'indirizzo dell'arbitro Irrati, che ha estratto il cartellino rosso diretto nei suoi confronti. Un'espulsione che non ha pregiudicato la Fiorentina al Castellani, visto che è appunto arrivata dopo il triplice fischio finale, ma che si rivela pesantissima in vista del prossimo impegno.

Già, perché ora la formazione di Vincenzo Montella si ritroverà di fronte il nell'anticipo della trentaseiesima giornata di , in programma sabato sera al Franchi. E dovrà farlo senza un titolare come l'ex e .

Lo stesso Montella, ai microfoni di DAZN, ha parlato dell'espulsione di Veretout al termine della partita, spiegando le probabili motivazioni del nervosismo del proprio giocatore.

"Credo che Veretout abbia protestato, sbagliando, per un fallo che non gli è stato fischiato. Non so se sia andato oltre. Comunque era un fallo talmente clamoroso... In ogni caso non so cosa sia successo, non ho visto".

E ora occhio, perché la squalifica di Veretout potrebbe anche essere superiore alla 'semplice' e classica giornata. Il francese ha infatti perso la testa nel tunnel che conduce negli spogliatoi, continuando a protestare in maniera vivace e animata nei confronti di Irrati e dei suoi assistenti. E potrebbe saltare non solo il Milan, ma anche il turno o i turni successivi.