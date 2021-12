Empoli-Fiorentina Supercoppa Primavera dove vederla: Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

EMPOLI-FIORENTINA SUPERCOPPA PRIMAVERA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Empoli-Fiorentina Supercoppa Primavera

Data: 09-12-2021

Orario: 17.00

Canale tv: Sportitalia (Canale 60 del digitale)

Streaming: Sportitalia

Empoli e Fiorentina l'una di fronte all'altra con in palio la Supercoppa italiana Primavera.

Comunque vada, il primo trofeo della stagione riservata alle formazioni Primavera parlerà toscano.

Da un lato, l'Empoli di Antonio Buscé, vincitore del campionato Primavera 1 nella scorsa stagione. Dopo il sesto posto nella regular season, i toscani hanno inscenato uno splendido percorso playoff, all'interno del quale sono riusciti ad eliminare, nell'ordine, Juventus, Inter e l'Atalanta piegata 5-3 nella finalissima di Reggio Emilia.

Di fronte ci sarà la Fiorentina di Alberto Aquilani che nell'annata 2020-2021 ha sollevato al cielo la Coppa Italia di categoria.

Entrati in scena negli ottavi di finale, i viola hanno eliminato Milan, Juventus e Genoa prima di superare 2-1 la Lazio nell'atto finale tenutosi al Tardini di Parma.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Empoli-Fiorentina Supercoppa Primavera: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO EMPOLI-FIORENTINA SUPERCOPPA PRIMAVERA

Empoli e Fiorentina si contenderanno la Supercoppa Italiana Primavera. La partita si giocherà allo Stadio Castellani di Empoli e il calcio d'inizio è previsto per le ore 17.00.

DOVE VEDERE EMPOLI-FIORENTINA SUPERCOPPA PRIMAVERA IN TV

La finale del campionato Primavera tra Empoli e Fiorentina sarà visibile in diretta tv su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre) che detiene i diritti di trasmissione per l'Italia della competizione.

EMPOLI-FIORENTINA SUPERCOPPA PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING

La diretta streaming di Empoli-Fiorentina Primavera sarà disponibile in due modi: tramite pc collegandosi al sito ufficiale di Sportitalia (accedendo alla sezione delle dirette) oppure con dispositivi come smartphone e tablet attraverso l'applicazione scaricabile su sistemi iOS e Android, oltre che su Amazon Fire TV Stick.





PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-FIORENTINA SUPERCOPPA PRIMAVERA

EMPOLI (4-3-1-2): Hvalic; Morelli, Pezzola, Evangelisti, Rizza; Ignacchiti, Fazzini, Degli Innocenti; Logrieco; Magazzu, Baldanzi. All. Buscè.

FIORENTINA (4-3-3): Andonov; Gentile, Frison, Lucchesi, Kayode; Bianco, Corradini, David; Toci, Krastev, Egharevba.