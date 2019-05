Empoli-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Empoli sfida la Fiorentina nel derby toscano della 35ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' di Aurelio Andreazzoli sfida la di Vincenzo Montella nel derby toscano, lunch match della 35ª giornata di . I padroni di casa sono terzultimi e hanno bisogno disperato di punti per tentare una rimonta salvezza: 29 i punti in classifica con 7 vittorie, 8 pareggi e 19 sconfitte e 4 lunghezze di ritardo dall' .

Segui live e in esclusiva Empoli-Fiorentina su DAZN

Gli ospiti dal canto loro vivono un periodo molto negativo e nemmeno il cambio di allenatore ha invertito il trend: undicesimo posto in classifica assieme al a quota 40 punti (ma gigliati sotto negli scontri diretti con i sardi), con un cammino di 8 vittorie, 16 pareggi e 10 sconfitte, e una salvezza aritmetica ancora da conquistare.

Ciccio Caputo è il bomber degli azzurri con 15 reti in 34 presenze, il centrocampista Marco Benassi invece è il giocatore più prolifico dei viola con un bottino di 7 reti in 28 partite giocate. Entrambe le squadre hanno ottenuto un pareggio e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA EMPOLI-FIORENTINA

Empoli-Fiorentina si giocherà domenica 5 maggio 2019 alle ore 12.30 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Fra le due formazioni sarà il 22° derby toscano nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE EMPOLI-FIORENTINA IN TV E STREAMING

Il lunch match Empoli-Fiorentina sarà trasmesso in esclusiva in diretta su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi : ad esempio su pc, tablet e smartphone, oppure sulle smart compatibili con la app, o collegando il proprio televisore di casa a un decoder Sky Q o ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ancora servendosi di dispositivi quali Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Dopo il fischio finale l'evento sarà reso disponibile on demand, cosicché tifosi e appassionati 'su richiesta' potranno vedere la partita integrale o gli highlights.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-FIORENTINA

Andreazzoli spera di recuperare Dell'Orco in difesa: in questo caso tornerebbe in panchina Nikolaou. Ancora out invece Maietta e Silvestre. A centrocampo sulla sinistra Pajac è in vantaggio su Pasqual, così come in mezzo Traoré su Acquah. In attacco conferma per il tandem composto da Farias e Caputo.

Montella potrebbe confermare il 3-5-2 o passare al 4-3-3, opzione quest'ultima che sembra prendere quota: dentro dunque Simeone e fuori Mirallas. L'argentino giostrerà al centro del tridente completato da Muriel e Chiesa. Il classe '97 ha patito qualche linea di febbre nella giornata di venerdì, ma dovrebbe farcela dal 1'. A centrocampo potrebbe rivedersi Benassi dall'inizio, con Dabo e Gerson in panchina. In difesa Ceccherini ancora favorito su Vitor Hugo per affiancare capitan Pezzella.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Rasmussen, Nikolaou; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ger. Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Veretout, Edimilson Fernandes, Benassi; Chiesa, Simeone, Muriel.