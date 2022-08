Empoli-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Derby toscano tra Empoli e Fiorentina alla 2ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming e le probabili formazioni.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

EMPOLI-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Empoli-Fiorentina

Data: 21 agosto 2022

21 agosto 2022 Orario: 18.30

18.30 Canale TV: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

La 2ª giornata di Serie A propone partite sentite come Empoli-Fiorentina, unico derby toscano in massima serie e tra due squadre con obiettivi molto diversi.

Segui Empoli-Fiorentina solo su DAZN. Attiva ora

L’Empoli punta a salvarsi e a confermare quando di buono è stato fatto nella scorsa stagione. Alla prima giornata, però, è arrivata una sconfitta per 1-0 contro lo Spezia con goal decisivo di Nzola.

La Fiorentina, invece, è reduce da un campionato chiuso con la qualificazione alla Conference League e l’obiettivo è di restare a lottare per un posto in Europa. All’esordio in campionato i viola hanno faticato non poco per avere la meglio sulla Cremonese, vincendo solo nel finale grazie alla rete di Mandragora con l’enorme complicità del portiere grigiorosso Radu.

L’ultimo confronto tra le due squadre giocato ad Empoli è stato vinto dai padroni di casa per 2-1. A vantaggio della Fiorentina con Vlahovic hanno risposto nel finale gli azzurri, con i goal di Bandinelli e Pinamonti.

Questo e molto altro di seguito riguardo ad Empoli-Fiorentina: da dovere vedere la partita in tv e streaming alle formazioni.

ORARIO EMPOLI-FIORENTINA

Sarà lo stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli ad ospitare la sfida tra azzurri e viola, in programma domenica 21 agosto 2022 alle ore 18.30.

DOVE VEDERE EMPOLI-FIORENTINA IN TV

Per assistere al derby toscano tra Empoli e Fiorentina, sarà necessario disporre di un abbonamento a DAZN. Tale piattaforma ha un’app disponibile sulle moderne smart tv, ma si può fruire di essa anche con un televisore non smart. In questo secondo caso, però, va collegato ad un dispositivo tra quelli di seguito indicati: Playstation, Xbox, TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire Stck TV.

EMPOLI-FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING

Per quanto riguarda lo streaming, l’app di DAZN è scaricabile anche per smartphone e tablet. La piattaforma ha anche un sito ufficiale, a cui si può accedere tramite pc e notebook.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Empoli-Fiorentina su DAZN verrà affidata a Dario Mastroianni, con Federico Peluso nelle vesti di commentatore tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Un’altra opzione per seguire il match del ‘Castellani’ coincide con la cronaca testuale presente qui su GOAL. Collegandovi al nostro portale avrete la possibilità di non perdervi un minuto della partita, partendo dalle formazioni ufficiali per arrivare fino al fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-FIORENTINA

Dubbi in attacco per Zanetti, che nel suo 4-3-1-2 dovrebbe schierare Destro e Cambiaghi supportati sulla trequarti da Bajrami. Marin in regia, con ai lati Henderson e Bandinelli. Difesa con Ismajli e Luperto piazzati davanti a Vicario, con Stojanovic e Parisi nel ruolo di terzini.

Italiano dovrà fare ricorso a diverse rotazioni, tenendo anche conto dell’impegno di Conference League con il Twente. Confermato come modulo il 4-3-3, con Gollini tra i pali protetto da una difesa con Venuti, Milenkovic, Quarta e Biraghi. Amrabat dovrebbe partire dall’inizio, in un trio con Bonaventura e Maleh. In avanti possibile conferma per Jovic, con ai lati Gonzalez e Saponara.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Cambiaghi, Destro. All. Zanetti

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Gonzalez, Jovic, Saponara. All. Italiano