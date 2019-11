L'Empoli esonera Bucchi e sceglie Muzzi: vicino l'addio al Genoa

Roberto Muzzi è pronto a tornare all'Empoli da allenatore: in Toscana ha già ricoperto il ruolo di allenatore di Andreazzoli, seguito poi in Liguria.

La sosta per le nazionali è fatale a un altro allenatore. Non in , ma in Serie B, dove l' ha cesonerato Christian Bucchi dopo la sconfitta rimediata in casa contro il sabato scorso.

"L’Empoli FC rende noto di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Cristian Bucchi ed i suoi collaboratori. Empoli FC porge al tecnico ed al suo staff i i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto e augura loro le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale. Si comunica inoltre che la seduta di allenamento odierna sarà diretta dal tecnico della Primavera Antonio Buscè".

I risultati, del resto, non mentono: partito benissimo, tanto da far pensare a una cavalcata verso la A simile a quella di due anni fa, l'Empoli ha messo in fila tre pareggi e altrettante sconfitte nelle ultime sei giornate, scivolando fuori dalla zona playoff.

Se la scelta di esonerare Bucchi non è dunque una sorpresa, lo è quella del sostituto: secondo 'Sky Sport' il mirino dei dirigenti dell'Empoli si è posato in maniera più che concreta su Roberto Muzzi, attualmente nello staff di Thiago Motta al e, fino a poche settimane fa, collaboratore di Aurelio Andreazzoli.

Il legame con l'Empoli, dunque, è abbastanza evidente: Muzzi aveva già lavorato nell'Empoli durante la seconda avventura in Toscana di Andreazzoli, richiamato nello scorso campionato dopo il breve interregno di Beppe Iachini, seguendo poi l'ex tecnico della anche al Genoa.

Rimasto in Liguria nonostante il cambio di panchina e l'arrivo di Motta, Muzzi è ora pronto a sedersi per la prima volta in panchina da capo allenatore. Accordo quasi definito: dopo la risoluzione col Genoa, arriverà l'ufficialità.