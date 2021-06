Empoli-Dionisi, il presidente Corsi conferma la rottura: "È un capitolo chiuso"

Fabrizio Corsi non ci sta. Il presidente dell'Empoli ha ufficializzato la rottura con l'allenatore della promozione in Serie A, Alessio Dionisi, attraverso alcune dichiarazioni rilasciate al quotidiano Il Secolo XIX.

"Con noi Dionisi è un capitolo chiuso. Non mi interessa né di lui né della Sampdoria, io mi comporto diversamente… Ora se non vi dispiace sono partito da un’ora per le vacanze e non ho altro da aggiungere".