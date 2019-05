Empoli, Di Lorenzo scherza sul fantacalcio dopo il goal: "Se giochi con me, mi devi comprare"

Autore di una rete in Empoli-Torino, Di Lorenzo scherza nel post-partita parlando di fantacalcio: "Mi sono comprato a inizio anno".

Protagonista con una rete nell'ampio successo per 4-1 dell' contro il , Giovanni Di Lorenzo ha messo a referto quello che è il suo quinto goal in 36 presenze in questo campionato.

Prima di battere Sirigu, il giovane terzino in questa stagione era già riuscito a segnare contro , , e la scorsa settimana. Si tratta dunque del secondo goal nelle ultime due giornate.

Una media più da attaccante che da difensore, con Di Lorenzo che ha voluto festeggiare la sua rete con una battuta sul fantacalcio ai microfoni di 'Sky Sport' nel post-partita.

“Se gioco al fantacalcio? Sì, in società con un mio amico ma è lui che gestisce la squadra. Mi sono comprato a inizio anno. Infatti gli ho detto: Se giochi con me, mi devi comprare, altrimenti lo fai da solo…”.

Una scelta azzeccata, visti gli ottimi numeri e le grandi prestazioni collezionate da Di Lorenzo in questa stagione all'Empoli, con i toscani che, anche grazie ai suoi goal, continuano a sognare in una attesissima salvezza.

Nella sua prima stagione in , il terzino di Castelnuovo di Garfagnana si è infatti scoperto anche goleador rispetto al suo recente passato, quando in 156 presenze tra Serie B e C era riuscito a collezionare solo 5 reti.