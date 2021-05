Empoli-Cosenza dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Empoli e Cosenza si sfidano per il 36° turno di Serie B: qui le probabili formazioni e le info su dove guardare la gara in tv e streaming.

EMPOLI-COSENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Empoli-Cosenza

Empoli-Cosenza Data: sabato 4 maggio 2021

sabato 4 maggio 2021 Orario: 14.00

14.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Serie B è arrivata nel suo momento cruciale. 36esima giornata di campionato, con la capolista Empoli che ospita il Cosenza, implicato invece nella lotta per non retrocedere.

Segui Empoli-Cosenza in diretta streaming su DAZN

La squadra toscana arriva però a sorpresa dalla sconfitta subita contro l'Ascoli nell'ultimo turno di Serie B. Il Cosenza invece ha vinto per 3-0 contro il Pescara, rinvigorendo le sue possibilità di salvezza in Serie B.

Nella partita d'andata giocata a gennaio, l'Empoli aveva battuto il Cosenza per due a zero, con le reti di Oliviero e Mancuso.

In questo articolo troverete tutte le informazioni utili su Empoli-Cosenza: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO EMPOLI-COSENZA

La partita tra Empoli e Cosenza si giocherà martedì 4 maggio, con il calcio d'inizio fissato per le ore 14. Si giocherà allo Stadio Carlo Castellani, come sempre a porte chiuse.

La partita tra Empoli e Cosenza verrà trasmessa in diretta tv su DAZN. Per potere seguire il match bisognerà accedere all'applicazione di DAZN, scaricabile su smart tv, decoder Sky Q, sulle console PlayStation (4 e 5) o Xbox (One S, One X, Series S e Series X) e infine su Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Sarà possibile seguire Empoli-Cosenza anche in streaming su DAZN: per farlo sarà sufficiente collegarsi da pc al sito ufficiale o tramite smartphone e tablet attraverso l'applicazione, inserendo le proprie credenziali prima di accedere all'evento.

Telecronaca di Riccardo Mancini, con il commento tecnico affidato a Stefan Schwoch.

Dionisi punta sul consueto 4-3-1-2, con Bajrami alle spalle di Matos e Mancuso, al rientro dal turno di squalifica. A centrocampo sempre Stulac a gestire la manovra. Il Cosenza risponde con un'altra coppia offensiva, quella formata da Gliozzi e Carretta. In difesa il trio formato da Antzoulas, Idda e Legittimo.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Sabelli, Nikolaou, Casale, Terzic; Bandinelli, Stulac, Zurkowski; Bajrami; Mancuso, La Mantia.

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Antzoulas, Idda, Legittimo; Corsi, Kone, Ba, Crecco; Tremolada; Carretta, Gliozzi.