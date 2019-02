Empoli-Chievo: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Empoli ospita il Chievo nella sfida salvezza della 22ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' Empoli di Beppe Iachini ospita il Chievo di Domenico DI Carlo nella sfida salvezza della 22ª giornata di Serie A . I toscani sono quartultimi a quota 17 punti con un cammino di 4 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte, i veneti hanno scontato una penalizzazione iniziale di 3 punti e occupano l'ultimo posto con 8 punti (una vittoria, 8 pareggi e 12 sconfitte).

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'attaccante Francesco Caputo è il miglior marcatore fra gli azzurri con 9 goal in 21 presenze, mentre il polacco Mariusz Stepinski è il giocatore più prolifico dei gialloblù con 5 reti in 20 partite giocate. L'Empoli è reduce da 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 3 giornate, il Chievo invece ha rimediato una vittoria e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA EMPOLI-CHIEVO

Empoli-Chievo si giocherà sabato 2 febbraio 2019 alle ore 15.00 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Sarà il 16° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE EMPOLI-CHIEVO IN TV E STREAMING

L'anticipo Empoli-Chievo sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-CHIEVO

Iachini avrà quattro giocatori indisponibili: il centrocampista Capezzi, l'attaccante La Gumina, i difensori Maietta e Polvani. Inoltre ha perso Zajc, passato al Fenerbahce. Rasmussen, Silvestre e Veseli comporranno la linea difensiva, a centrocampo la regia sarà affidata a Bennacer, con Di Lorenzo e Pasqual sulle corsie laterali e Krunic (operato alla mano, giocherà con un tutore) e Traoré interni. In attacco toccherà al nuovo arrivato Farias affiancare Caputo. Tra i pali è già ballottaggio Provedel-Dragowski.

Di Carlo confermerà a livello tattico il 4-3-1-2. Assente Tomovic in difesa, ai box anche il nuovo arrivato Andreolli. Con Sorrentino punto fermo fra i pali, in difesa Depaoli e Barba agiranno da terzini, mentre Bani e Rossettini comporranno la coppia centrale. A centrocampo Kiyine e il finlandese Hetemaj dovrebbero essere le due mezzali ai lati di Nicola Rigoni. Davanti Giaccherini agirà sulla trequarti dietro le due punte. Accanto a Pellissier, potrebbe essere confermato il polacco Stepinski.

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré, Pasqual; Farias, Caputo.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Kiyine, N. Rigoni, Hetemaj; Giaccherini; Pellissier, Stepinski.