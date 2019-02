Empoli-Chievo, le formazioni ufficiali: Farias subito dal 1'

Empoli e Chievo aprono il programma della ventiduesima giornata di Serie A al 'Castellani'. Ianchini lancia subito Farias in attacco.

Le formazioni ufficiali:

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré, Pasqual; Farias, Caputo.

CHIEVO (3-5-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba; Kiyine, Giaccherini, N. Rigoni, Hetemaj, Jaroszynski; Pellissier, Stepinski.

Sono Empoli e Chievo ad aprire ufficialmente il 22° turno di Serie A. Le due squadre, si affrontano al Carlo Castellani in un match che può rappresentare per ambedue uno snodo fondamentale nella corsa alla salvezza. I toscani sono infatti quartultimi a +3 dalla zona retrocessione, i Mussi Volanti sono invece distanziati di nove lunghezze da quella posizione che vale la permanenza nella massima serie.

Beppe Iachini disegna il suo Empoli con un 3-5-2 nel quale sono Veseli, Silvestre e Rasmussen a comporre il terzetto difensivo davanti a Provedel.

A centrocampo, Di Lorenzo e Pasqual sono chiamati a presidiare gli esterni, con Krunic, Bennacer e Traoré a formare il trio di mediana. In attacco, con il bomber Caputo, c’è il nuovo arrivato Farias.

Modulo speculare per Domenico Di Carlo che, davanti a Sorrentino, schiera un terzetto difensivo che prevede Bani, Rossettini e Barba.

A centrocampo, Rigoni si sistema in cabina di regia, al suo fianco ci sono Giaccherini, che potrebbe agire anche da trequartista, ed Hetemaj, mentre Kiyine e Jaroszynski si sistemano sugli out di destra e sinistra. In attacco, c’è Stepinski con Pellissier.