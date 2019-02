Empoli-Chievo 2-2: Caputo fa doppietta, rimonta toscana al Castellani

Il Chievo passa in vantaggio con le reti di Giaccherini e Stepinski, l'Empoli rimonta e strappa il pareggio con la doppietta di Caputo.

Goal e spettacolo al Castellani, dove il Chievo sciupa in pochi minuti un doppio vantaggio maturato nel primo tempo: l'Empoli viene salvato da Caputo, autore di una doppietta.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I padroni di casa partono forte e pressano subito nell'area avversaria sfiorando il vantaggio diverse volte: Sorrentino deve intervenire con grandi riflessi prima su Krunic e poi su Traore, la difesa ospite tiene bene con i tre centrali anche sulle accelerazioni di Farias, mentre dalle parti di Provedel il più pericoloso è Giaccherini, che spreca però due ghiotte occasioni da ottima posizione.

Alla mezz'ora Di Carlo perde capitan Pellissier per un problema muscolare: dentro al suo posto Djordjevic ed è proprio l'attaccante serbo che serve l'assist decisivo allo stesso Giaccherini, bravo a sfruttare un errore in disimpegno di Rasmussen infilando il destro all'incrocio. Dopo lo 0-1 la squadra toscana va in confusione e incassa anche il raddoppio su calcio d'angolo: altra grave incertezza della difesa dell'Empoli e Stepinski deve solo insaccare a due passi dalla linea di porta.

Un minuto dopo la rabbiosa reazione degli uomini di Iachini nell'ultima azione del primo tempo: il cross rasoterra di Di Lorenzo viene raccolto sul secondo palo da Caputo, che accende nuovamente le speranze dei tifosi riaprendo la gara prima dell'intervallo.

Ad inizio ripresa Caputo riprende da dove aveva lasciato: il lancio lungo di Provedel diventa un assist per l'attaccante italiano, che sfrutta il liscio di Hetemaj per saltare in velocità Sorrentino e depositare in rete il pareggio.

Iachini manda in campo l'altro nuovo arrivato Oberlin al posto di Farias, ma la partita si mantiene equilibrata: l'Empoli cerca il colpo della definitiva rimonta, ma la squadra di Di Carlo prova a far male in contropiede con la velocità di Giaccherini. L'occasione più ghiotta capita sulla testa di Rigoni, che sciupa sotto porta sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

I GOAL

32' GIACCHERINI 0-1

Rasmussen regala palla al Chievo davanti alla propria area con un passaggio sbagliato: ne approfitta Giaccherini, che salta il diretto marcatore al limite e scarica sotto l'incrocio un potente destro.

46' STEPINSKI 0-2

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Silvestre sbaglia il tocco e libera Stepinski, che tutto solo deve solo insaccare ad un metro dalla porta.

47' CAPUTO 1-2

Traore lavora bene un pallone per Di Lorenzo, che dalla destra mette al centro un bel cross rasoterra: sul secondo palo Caputo chiude l'azione insaccando il più facile dei goal.

52 CAPUTO 2-2

Il rinvio di Provedel è perfetto per la profondità di Caputo: Hetemaj sporca solamente la traiettoria e l'attaccante italiano supera Sorrentino in uscita prima di depositare in rete.

IL TABELLINO

EMPOLI-CHIEVO 2-2

MARCATORI: 32’ Giaccherini (C), 46' Stepinski (C), 47' Caputo (E), 52' Caputo (E)

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Krunic (83' Mchedlidze), Bennacer, Traoré, Pasqual; Farias (58' Oberlin), Caputo.

CHIEVO (3-5-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba; Kiyine (58' Diousse), Giaccherini, N. Rigoni, Hetemaj, Jaroszynski (83' Frey); Pellissier (29' Djordjevic), Stepinski.

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Jaroszynski

Espulsi: Nessuno