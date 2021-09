Empoli, che pasticcio per Zajc: il Fenerbahce sbaglia il bonifico e i soldi finiscono ad una concessionaria

I turchi hanno ingaggiato Zajc nel 2019 ma in fase di saldo dell'ultima rata il bonifico è stato effettuato in favore di una concessionaria olandese.

E' a dir poco clamoroso l'episodio che vede coinvolte l'Empoli, il Fenerbahce e il trequartista sloveno Miha Zajc, oggi giocatore del Genoa.

Procediamo con ordine: il classe 1994 ha vestito la maglia dei toscani dal 2016 al 2019 prima di salpare alla volta della Turchia per firmare con la formazione gialloblù.

Il tutto viene definito senza particolari intoppi, quantomeno fino al saldo dell'ultima rata.

Il calciatore è stato ceduto, all'epoca dei fatti, per una cifra pari a quattro milioni di euro il cui pagamento è stato dilazionato in tre anni. Il 30 settembre 2020, però, a causa di un errore in fase di compilazione del bonifico, il club turco ha versato la rata finale da quasi 831.000 euro non all'Empoli, bensì nelle casse di una concessionaria d'auto olandese.

La questione, che si è protratta per diverse settimane, ha subito un brusco rallentamento quando il titolare della concessionaria si è opposto di fronte alla richiesta di restituire la somma erroneamente recapitatagli. A quel punto, il Fenerbahce è passato alle vie legali riuscendo a vincere la causa e, soprattutto, a far pervenire il denaro al legittimo proprietario, ossia l'Empoli.