L'Empoli di Aurelio Andreazzoli ospita il Cagliari di Walter Mazzarri nella 25ª giornata di Serie A, in quella che può essere considerata una sfida salvezza. I toscani, protagonisti di un ottimo girone di andata, si trovano in 11ª posizione in classifica con 30 punti, frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, ma non vincono dal 12 dicembre scorso. I sardi, in netto rilancio dall'inizio del 2022, sono quartultimi a quota 20, con un cammino di 4 successi, 8 vittorie e 12 k.o.

Un successo dei toscani li avvicinerebbe in modo sensibile verso la permanenza in Serie A, mentre un'eventuale k.o. rischia di riaprire tutti i discorsi, viste le tante squadre coinvolte nella bagarre. Le due formazioni si sono affrontate 7 volte in Serie A in casa dell'Empoli e le statistiche sono nettamente favorevoli agli azzurri, con 6 vittorie e un'unica affermazione rossoblù: un 4-0 risalente al 25 ottobre 2014, quando i sardi erano guidati da Zeman. Da allora gli isolani hanno rimediato 2 sconfitte, entrambe per 2-0.

L'Empoli è reduce da 7 gare senza vittorie in campionato (4 pareggi e 3 sconfitte), ha perso le ultime 3 gare casalinghe e non è mai uscito sconfitto per 4 gare consecutive in casa in Serie A. Il Cagliari invece ha collezionato 10 punti (3 vittorie, un pareggio e una sconfitta) nelle ultime 5 gare di campionato, raccogliendo di fatto quanto aveva raccolto nell'intero girone di andata.

I rossoblù sono la squadra del massimo campionato che ha realizzato meno goal negli ultimi 15 minuti finali (2), mentre l'Empoli è quella che ne ha subiti di più nel primo tempo (24). I toscani sono inoltre la squadra che ha realizzato più reti su rigore (6), i sardi quella che ne ha presi di più sugli sviluppi di un calcio piazzato (20).

Il centravanti Andrea Pinamonti è il bomber dell'Empoli con 8 goal realizzati, mentre João Pedro è il miglior marcatore rossoblù con 10 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Empoli-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO EMPOLI-CAGLIARI

Empoli-Cagliari si disputerà il pomeriggio di domenica 13 febbraio 2022 nel palcoscenico dello Stadio Carlo Castellani di Empoli. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Federico Dionisi della sezione dell'Aquila, e sarà la 16ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.

DOVE VEDERE EMPOLI-CAGLIARI IN TV

La sfida salvezza Empoli-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Empoli-Cagliari su DAZN sarà curata da Gabriele Giustiniani, con il commento tecnico affidato a Stefan Schwoch.

EMPOLI-CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING

I clienti DAZN potranno vedere Empoli-Cagliari in diretta streaming anche sui loro dispositivi mobili quali tablet, smartphone, iPad e iPhone, semplicemente scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Per seguire la partita su pc e notebook, invece, basterà semplicemente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma e selezionare il match dal calendario.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a GOAL sarà possibile seguire la sfida salvezza Empoli-Cagliari anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto su quanto succede al Castellani, con la descrizione degli eventi, dei goal e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-CAGLIARI

Andreazzoli manderà in campo i toscani con il 4-3-2-1. Davanti al portiere Vicario, ex della gara, Viti e Simone Romagnoli (favorito su Tonelli) saranno i due centrali difensivi, con Stojanovic e Parisi terzini. A centrocampo Zurkowski e Bandinelli agiranno da mezzali, con Asllani confermato nel ruolo di playmaker. Davanti Pinamonti sarà il centravanti, supportato dai due trequartisti Bajrami ed Henderson, quest'ultimo favorito su Verre. Assenti per infortunio Luperto, Haas e Marchizza.

Continua l'emergenza per Mazzarri, che avrà Deiola squalificato e una lunga lista di infortunati, fra i quali spiccano Nandez, Pavoletti, Walukiewicz e Strootman. Il tecnico di San Vincenzo ritrova però due pedine importanti nel settore offensivo: João Pedro, di rientro dalla squalifica, che potrebbe agire in tandem con Pereiro, e Keita, tornato dall'esperienza vittoriosa in Coppa d'Africa. Il senegalese entra in concorrenza con l'uruguayano, che al momento resta però favorito. Sulle fasce conferme per Bellanova a destra e Lykogiannis a sinistra, mentre Marin sarà adattato a regista e Grassi e Dalbert saranno impiegati da mezzali. Tutto scolpito in difesa, con la linea a tre Goldaniga-Lovato-Carboni davanti a Cragno.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Viti, S. Romagnoli, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Dalbert, Lykogiannis; Pereiro, João Pedro.