L’Empoli cade contro il Milan, Zanetti recrimina sul primo goal: “Rimessa battuta 10 metri più avanti”

Il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti, al termine della sfida con il Milan, si è lamentato per un episodio: “Ha spaccato la partita”.

Quella che sabato sera ha visto protagoniste Empoli e Milan, è stata una partita che ha regalato emozioni enormi. Il tabellino d’altronde parla chiaro: i rossoneri, dopo essere stati ripresi sull’1-1 al 92’, hanno trovato poi incredibilmente la forza di segnare, nei successivi quattro minuti, con Ballo-Touré e Leao, i goal che sono valsi una vittoria pesantissima.

La sfida del Castellani ha lasciato in eredità uno spettacolo da ricordare, ma anche qualche polemica. Il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti, in particolare si è lamentato per quanto avvenuto in occasione della prima rete dei meneghini: quella messa a segno da Rebic al 79’.

Zanetti, dopo il triplice fischio finale, ha fatto notare come la rimessa laterale dalla quale è partita l’azione, sia stata effettuata da una posizione molto distante rispetto a dove era effettivamente uscito il pallone.

“Era uscito davanti a me, ma è stato rimesso in campo dieci metri più avanti. Non si tratta di un episodio banale, ma è stato invece un fatto che ha spaccato la partita. Nel corso di una gara certi dettagli fanno la differenza”.

Zanetti si è lamentato molto con il direttore di gara Aureliano, tanto che è stato anche ammonito, e si è venuto a creare anche qualche momento di tensione con il collega Pioli.

Sandro Tonali, ovvero colui che ha effettuato la rimessa, al termine della gara è tornato sull’episodio.

“Io non guardo dove esce il pallone, batto subito. In quei momenti è anche difficile vedere qual è il punto esatto in cui il pallone esce. E’ stata una rimessa un po’ furba, ma in quel momento era ciò che dovevo fare”.