Empoli-Brescia dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Empoli sfida al Castellani il Brescia per il Quarto turno di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

EMPOLI-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 25 novembre 2020

25 novembre 2020 Orario: 14.30

14.30 Canale : Rai Sport

Rai Sport Streaming: Rai Play, raisport.rai.it

L'Empoli di Alessio Dionisi sfida fra le mura amiche il Brescia di Diego López nel Quarto turno di Coppa . La vincente del confronto del Castellani affronterà poi il negli ottavi di finale del torneo.

I toscani si sono qualificati eliminando il Renate al Secondo turno e il Benevento al terzo, mentre i lombardi hanno superato il Trapani a tavolino e il Perugia.

Le due squadre si sono affrontate una sola volta in nella loro storia: l'unico precedente risale alla fase a gironi dell'edizione 1985/86. In quell'occasione fu la Leonessa ad imporsi al Rigamonti con il punteggio di 2-1.

Leonardo Mancuso è il bomber dell'Empoli nella competizione con 3 goal attualmente realizzati, Ayé, Bisoli e Mangraviti sono invece i tre differenti calciatori andati a segno finora fra le fila delle Rondinelle. In questa pagina tutte le informazioni su Empoli-Brescia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO EMPOLI-BRESCIA

Empoli-Brescia si disputerà il pomeriggio di mercoledì 25 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Carlo Castellani di Empoli. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 2ª in Coppa Italia fra le due formazioni, è in programma alle ore 14.30.

La sfida del Quarto turno di Coppa Italia, Empoli-Brescia, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalla Rai, che detiene i diritti della competizione, sul canale Rai Sport (numero 57 HD e 58 del digitale terrestre).

Tifosi e appassionati potranno seguire Empoli-Brescia anche in diretta in chiaro sulla piattaforma della tv pubblica Rai Play, sia da pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale, sia dai dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'applicazione gratuita per sistemi iOS e Android.

In entrambi i casi per avviare lo streaming bisognerà selezionare l'evento dalla sezione dedicata alla Coppa Italia. La partita sarà inoltre visibile in streaming anche sul sito di Rai Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Collegandovi suavrete anche la possibilità di seguireSul portale troverete infatti gli aggiornamenti in tempo reale della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Dionisi dovrebbe dare spazio dal 1' ai due attaccanti di scorta Olivieri e La Mantia. Alle loro spalle Asslani potrebbe spuntarla su Baldanzi, con Bajrami arretrato in cabina di regia e Haas e Zurkowski mezzali. In difesa coppia centrale composta da Simone Romagnoli e Pirrello, con Fiamozzi a destra e Terzic a sinistra. In porta giocherà Brignoli.

Diego López rilancerà Chancellor in difesa in coppia con Papetti, mentre Verzeni e Martella si candidano per agire da esterni bassi nella linea a quattro davanti al portiere di riserva Kotnik. La regia sarà affidata a Van de Looi, con Bisoli e Jagiello al suo fianco come mezzali. Davanti tandem Torregrossa-Ragusa, con l'islandese Bjarnason a sostegno sulla trequarti.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, S. Romagnoli, Pirrello, Terzic; Haas, Bajrami, Zurkowski; Asslani; Olivieri, La Mantia.

BRESCIA (4-3-1-2): Kotnik; Verzeni, Chancellor, Papetti, Martella; Bisoli, Van de Looi, Jagiello; Bjarnason; Torregrossa, Ragusa.