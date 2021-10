Empoli-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta gioca ad Empoli all'8ª giornata di Serie A: tutto ciò che c'è da sapere sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

EMPOLI-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Empoli-Atalanta

Empoli-Atalanta Data: 17 ottobre 2021

17 ottobre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Tra le sfide valide per l'8ª giornata di Serie A figura Empoli-Atalanta: due squadre che hanno iniziato la stagione con obiettivi ben diversi, ma che attualmente in classifica sono separate da soli 2 punti.

L'Empoli è una delle più belle rivelazioni della stagione. La squadra di Andreazzoli ha conquistato 6 punti nelle ultime 3 giornate, grazie ai successi contro Cagliari e Bologna che l'anno fatta volare ad un passo dalla zona europea.

L'Atalanta ha rallentato nelle ultime 2 giornate, pareggiando per 2-2 con l'Inter e perdendo per 0-2 con il Milan. I successi ottenuti in precedenza consentono comunque alla Dea di mantenere il contatto con l'Alta classifica.

I toscani faticano a fare risultato in casa, pur essendosi sbloccati proprio nell'ultima sfida contro il Bologna. I Bergamaschi invece stanno avendo un ottimo rendimento esterno, con 7 punti conquistati fuori casa su 9 disponibili.

In questo articolo dedicato a Empoli-Atalanta troverete molte info utili sul match: dagli aggiornamenti sulle formazioni fino a dei consigli utili per guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO EMPOLI-ATALANTA

La data scelta per Empoli-Atalanta è domenica 17 ottobre 2021, alle ore 15.00. Il teatro del match sarà lo stadio Carlo Castellani di Empoli.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva il match tra le formazioni allenate da Andreazzoli e Gasperini. Una sfida visibile sia tramite una moderna smart tv che con un televisore non di ultima generazione. Quest'ultimo caso ha bisogno di supporti come un TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, mentre con la smart tv basta accedere all'apposita applicazione.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Empoli-Atalanta verrà commentata per DAZN da Edoardo Testoni, mentre per il ruolo di commentatore tecnico è stato scelto Marco Parolo.

Il match sarà visibile in streaming, su pc, smartphone e tablet. Per godersi la sfida sul proprio computer basterà collegarsi al sito di DAZN, mentre per gli altri due dispositivi è presente l'app da scaricare per poi accedere - in tutti e tre i casi - all'evento desiderato.

La partita sarà poi disponibile on demand per gli abbonati, che avranno a disposizione anche gli highlights.

La redazione di Goal seguirà minuto per minuto la sfida tra Empoli e Atalanta, tramite la solita cronaca scritta dall'annuncio delle scelte dei due tecnici fino all'ultima azione del match.

Dubbi in tutti reparti nel 4-3-1-2 di Andreazzoli, a cominciare dalla difesa. Al centro insieme a Romagnoli, infatti, è duello tra Viti e Tonelli con il primo in vantaggio. Stojanovic e Marchizza, invece, quasi certamente saranno i due terzini. Per la regia Stulac e avanti rispetto a Zurkowski, così come Henderson su Haas per il ruolo di interno destro. Bandinelli completa il trio in mediana, con Bajrami sulla trequarti dietro a Mancuso e Cutrone (con l'ex Milan in ballottaggio con Di Francesco).

Emergenza in difesa per Gasperini, che dopo Toloi perde per infortunio anche Djimsiti. Spazio dunque ad un terzetto composto da Lovato, Demiral e Palomino, da schierare davanti a Musso nel classico 3-4-2-1. Con Gosens e Hateboer ancora fuori, saranno Zappacosta e Maehle gli esterni di un centrocampo completato dalla solita diga composta da Freuler e De Roon. Per la trequarti, con anche Pessina out per infortunio, spazio a Malinovskyi e Pasalic mentre sarà Zapata l'unica punta.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Henderson, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Lovato, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.