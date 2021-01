Empoli, l'ASL pone in isolamento l'allenatore Dionisi, un magazziniere e tre calciatori

L'ASL di Napoli ha messo in isolamento il tecnico dell'Empoli Dionisi, un magazziniere e tre calciatori, entrati in contatto con un positivo al Covid.

Vigilia di Coppa tormentata per l' , a per scendere in campo negli ottavi di finale del torneo. Il tecnico Alessio Dionisi, un magazziniere e tre calciatori, sono stati posti in isolamento dall'ASL1 partenopea su indicazione del Ministero della Salute.

Il motivo, spiegato dall'ANSA citando fonti sanitarie, è legato al contatto con una persona positiva al Covid avuto dai cinque membri della squadra toscana lo scorso 4 gennaio su un volo da Lampedusa a .

Per Dionisi, il magazziniere e i tre giocatori dell'Empoli, la quarantena è scattata all'interno dell'hotel in cui alloggiava il club di Corsi alla vigilia della partita di contro il Napoli previsto alle 17:45.

Per i cinque l'isolamento scadrà giovedì 14 gennaio, poichè saranno passati 10 giorni dal contatto avuto col positivo al Covid. Per loro, niente Napoli-Empoli.