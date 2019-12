Empoli-Ascoli dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Empoli sfida l'Ascoli nella 15ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Roberto Muzzi ospita l' di Paolo Zanetti nella 15ª giornata del campionato di Serie B. I toscani si trovano al 13° posto in classifica con 18 punti, frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, i marchigiani occupano il 6° posto assieme al a quota 21, con un cammino di 6 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Sono 16 i precedenti in Serie B fra le due formazioni, e vedono un predominio degli azzurri con 8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. L'Empoli attraversa un momento difficile e arriva da 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 giornate, l'Ascoli invece è reduce da 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 4 gare disputate.

Entrambe le formazioni, inoltre, sono state eliminate in settimana dalla Coppa : sconfitta per 1-0 con la per i toscani, k.o. per 3-2 in casa del per i bianconeri.

L'ex pescarese Leonardo Mancuso è il miglior marcatore dell'Empoli con 5 reti realizzate, Alessio Da Cruz e Gianluca Scamacca sono invece i bomber dell'Ascoli con 5 goal segnati a testa. In questa pagina tutte le informazioni su Empoli-Ascoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO EMPOLI-ASCOLI

Empoli-Ascoli si disputerà il pomeriggio di sabato 7 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Carlo Castellani di Empoli. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta, è in programma per le ore 15.00. Sarà il 17° confronto fra le due formazioni in Serie B.

La partita Empoli-Ascoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli abbonati Sky potranno seguire la gara in tv anche grazie alla app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà curata da Cristiano Puccetti.

Gli utenti DAZN avranno anche la possibilità di seguire Empoli-Ascoli in diretta streaming anche sul proprio pc o tablet e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, per un massimo di 6 in totale e di 2 in contemporanea. Nel primo caso basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo bisognerà invece scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la gara dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Muzzi si affiderà al 3-5-2 e in attacco punterà sulla coppia composta da La Gumina e Mancuso. A centrocampo Samuele Ricci sarà il regista, con Dezi e Bandinelli interni ai suoi lati. Sulle fasce Frattesi giocherà a destra, mentre Balkovec sarà l'esterno mancino. In difesa, davanti a Brignoli, linea a tre composta da Veseli, Maietta e Nikolaou. Indisponibili Moreo in attacco, Gazzola per la fascia destra e Romagnoli in difesa.

Zanetti risponderà con un 4-3-1-2. Dietro, davanti a Leali, Andreoni e Padoin saranno i due terzini, mentre Brosco affiancherà Gravillone al centro. In mediana la regia sarà affidata a Petrucci, con Cavion e Brlek mezzali. In attacco, scontata la squalifica, Ninkovic tornerà sulla trequarti alle spalle delle due punte, che dovrebbero essere Da Cruz e Scamacca. Verso la panchina Ardemagni e Beretta, indisponibili Piccinocchi e Pucino.

EMPOLI (3-5-2): Brignoli; Veseli, Maietta, Nikolaou; Frattesi, Dezi, S. Ricci, Bandinelli, Balkovec; La Gumina, Mancuso.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Andreoni, Brosco, Gravillon, Padoin; Cavion, Petrucci, Brlek; Ninkovic; Da Cruz, Scamacca.