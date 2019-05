Empoli, Andreazzoli su Fiorentina-Genoa: "Spero sia tutto regolare"

Le tre vittorie consecutive contro , e hanno permesso all' di raggiungere il quartultimo posto, sopravanzando di un punto il : se il campionato fosse già finito, i biancazzurri sarebbero salvi. Ma non è così.

All'ultimo turno ci sarà la sfida all' in quel di San Siro, la più importante della carriera di Aurelio Andreazzoli che si augura l'assenza di polemiche arbitrali e uno svolgimento con decisioni corrette da parte di Banti e del VAR.

"Sarà una partita importante per noi e per loro, speriamo di poter esultare entrambi al fischio finale. Il pubblico di Milano sarà uno stimolo per far meglio: temo però i condizionamenti arbitrali, l'Empoli non è l'Inter. Il compito degli arbitri non è quello di non sbagliare, perché è umano, ma di non subire condizionamenti psicologici. Naturale che qualche errore potrà esserci ma pretendo di essere trattato allo stesso modo di una big come l'Inter".