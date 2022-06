L'Australia supera 2-1 gli Emirati Arabi Uniti nello spareggio asiatico: sfiderà il Perù di Lapadula per uno degli ultimi due posti disponibili.

Australia o Perù. Sarà questa la finale dello spareggio interzona che determinerà una delle due ultime qualificate ai Mondiali di Qatar 2022. Il team di Arnold ha strappato il biglietto dopo aver superato 2-1 gli Emirati Arabi Uniti nello spareggio tra le due terze classificate dei gironi asiatici.

Una gara combattuta, quella giocata in campo neutro proprio in Qatar, dove si disputerà anche la sfida tra Australia e Perù. Un match che poteva regalare agli emiratini il proseguo del sogno verso una seconda edizione dei Mondiali, spezzata dal goal di Irvine nella seconda frazione.

Meglio la formazione di Arruabarrena nel primo tempo, ma risultato piantato sullo 0-0 senza squilli in zona realizzativa, prima della rivoluzione della ripresa: tra il 54' e il 57', infatti, sono arrivati i due goal che hanno dato ulteriore pepe alla semifinale per poter affrontare il Perù quinto in classifica in Sudamerica.

Ci ha pensato Boyle a seminare il panico nella difea emiratina fin lì senza grossi problemi, servendo al centro Irvine: tocco in anticipo a centro area e vantaggio. Durato pochissimo, visto il mancino di rabbia di Canedo: palla in mezzo, australiani disattenti e palla al centro.

Con un solo cambio, quello di MacLaren, l'Australia è stata comunque capace di mettere in mostra maggiore freschezza e tecnica. Una partita risolvibile, nel finale, solamente da un colpo da maestro: quello operato da Hrustic, autore di una conclusione decisiva al minuto 84.

E' stato il giocatore dell'Eintracht, reduce dal successo in Europa League, a far registrare un altro momento da ricordare nella sua primavera 2022: botta al volo col mancino da fuori area ed Eisa spiazzato dalla deviazione di Salmeen. 2-1: sfiderà Lapadula e soci in finale.

IL TABELLINO

EMIRATI ARABI UNITI-AUSTRALIA 1-2

MARCATORI: 54' Irvine (A), 57' Canedo (E), 84' Hrustic (A)

EMIRATI ARABI UNITI (4-4-2): Eisa; Abbas, Alhammadi, Al Attas, Aldhanhani; Suhail, Ramadan (75' Nader), Hamad (88' Abdulrahman), Salmeen (88' Hassan); Ali Mabkhout (75' Saleh), Canedo (88' Tagliabue). Ct: Arruabarrena.

AUSTRALIA (4-2-3-1): Ryan; Atkinson, Wright, Rowles, Behich; Irvine, Hrustic (91' Degenek); Boyle, Leckie (91' Malbil), Goodwin (72' Maclaren); Mooy. Ct: Arnold.

Arbitro: Tantashev

Ammoniti: Ali Mabkhout (E), Hrustic (A)

Espulsi: -