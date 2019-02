Emiliano Sala, si punta al recupero dei corpi: "È la priorità massima"

Ritrovato l'aereo con a bordo Emiliano Sala e il pilota David Ibbotson, il capo delle ricerche rivela: "Le famiglie sanno già che sono morti".

Siamo alle battute finali della drammatica vicenda che ha coinvolto Emiliano Sala, attaccante recentemente acquistato dal Cardiff, partito per il Galles lo scorso 21 gennaio da Nantes a bordo di un aereo pilotato da David Ibbotson.

Dopo giorni passati a sperare in buone notizie, è stato ritrovato il relitto del velivolo sul fondo del Canale della Manica ad una profondità di 67 metri: grazie ad alcune riprese video, all'interno è stato individuato uno dei corpi, il che lascia intendere un triste epilogo.

Al vaglio i modi per recuperare l'aereo, impresa non da poco. La priorità massima, al momento, è però quella del recupero delle salme per consentire alle rispettive famiglie di poter piangere i propri cari e organizzare i funerali.

Intervistato dal 'Clarin', il direttore di 'Bluewater Recoveries' David Mearns ha confermato le intenzioni descritte in precedenza.

"Ciò che al momento le famiglie sanno è che entrambi sono morti, recuperare i corpi è la cosa più importante. La questione relativa all'aereo è diverso, utile solo per determinare le cause dell'incidente. Una volta trovato, sarà compito dell'Air Accident Investigations Branch capire la natura del problema che ha causato lo schianto".

Solo un corpo individuato, servirà lavoro aggiuntivo per trovare anche l'altro per poi identificarli.