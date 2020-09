Ok dell'Emilia-Romagna: mille spettatori per Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari

La Regione Emilia-Romagna riapre gli eventi sportivi al pubblico: mille spettatori potranno assistere a Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari.

Il calcio italiano prova a tornare lentamente alla normalità. A tracciare la strada è l'Emilia-Romagna, dove arriva l'ok per far entrare di nuovo i tifosi allo stadio.

Avverrà in forma contenuta e interesserà la prima giornata di , in particolare due partite: - e - , in programma domenica rispettivamente alle 12:30 e alle 18.

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato l'ordinanza che consentirà l'ingresso di 1000 spettatori allo stadio 'Tardini' e al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia.

Altre squadre

Via libera dunque da parte di Bonaccini, a patto che al pubblico venga garantito un adeguato piano di sicurezza sanitario.