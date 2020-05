Emery svela il retroscena: "Volevo Zaha al posto di Pepe all'Arsenal"

Un investimento record da 80 milioni per l', che la scorsa estate ha scosso il proprio mercato con l'arrivo di Nicolas Pepe: l'ivoriano ha incontrato però più di una difficoltà nel processo di ambientamento in Premier League e l'ex allenatore dei Gunners Unai Emery ha svelato un interessante retroscena.

Ai microfoni del 'The Guardian', il tecnico spagnolo racconta il 'dietro le quinte' di un'operazione che aveva bocciato in prima persona:

"Abbiamo acquistato Pepe, che è un buon giocatore ma non non lo conoscevamo bene e aveva bisogno di tempo per ambientarsi. Io preferivo qualcuno che conoscesse il campionato, Zaha vinceva le partite da solo. Ho detto alla dirigenza 'questo è il giocatore che voglio'".