Emery stuzzica la Juventus: "E' una delle favorite per la vittoria della Champions League"

E' tempo di ottavi di finale di Champions League anche per la Juventus di Massimiliano Allegri che, archiviati gli ultimi risultati in campionato, compreso quello del Derby della Mole contro il Torino, affronterà il Villarreal al Madrigal.

I campioni della scorsa Europa League che ai gironi hanno eliminato l'Atalanta proprio nella gara finale al Gewiss Stadium sono un avversario molto insidioso che mira a migliorarsi e proseguire il suo cammino nella competizione.

Intervenuto alla vigilia del match contro i bianconeri, l'allenatore degli spagnoli, Unai Emery, ha stuzzicato la Juventus provando a metterle pressione.

"La Juve merita rispetto per la sua storia: è una delle migliori squadre in Italia. Stiamo parlando di una delle favorite per la vittoria finale della Champions League".

Il tecnico ha speso parole al miele per Giorgio Chiellini, punto di riferimento non solo per la Juventus quanto per il calcio italiano.

"Chiellini è un riferimento per il calcio italiano a livello mondiale, trasmette energia positiva. Ricordo quando l'abbiamo affrontato con il Siviglia: mi ricorda Albiol. La sua assenza sarà un vantaggio, ma la Juventus rimane favorita".

Emery, però, ci tiene a precisare che il suo Villarreal scenderà in campo consapevole di poter fare la partita.

"Noi non partiamo battuti: anche noi abbiamo giocatori d'esperienza internazionale. Siamo qui perché meritiamo di esserlo: vorremmo essere elogiati anche per i risultati, non solo per il nostro gioco. Faremo di tutto per vincere, ma stiamo già pensando al ritorno e a eventuali supplementari e ai rigori".