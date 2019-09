Emerson Palmieri grande protagonista: titolare al Chelsea e perno dell'Italia

Emerson si sta ritagliando un ruolo da protagonista sia nel Chelsea di Lampard che nell'Italia di Mancini: il terzino è diventato insostituibile.

Autore questa sera dell'assist per Andrea Belotti in occasione del goal del momentaneo 1-1 contro l'Armenia, Emerson Palmieri sta vivendo il periodo migliore della sua carriera.

Perno dell' di Roberto Mancini, CT sotto al quale ha già collezionato cinque presenze in maglia azzurra (in campo per 90' in tutte le ultime tre gare), e giocatore insostuibile nel nuovo di Frank Lampard.

Da quando la leggenda dei Blues si è seduta sulla panchina che in passato è stata di Antonio Conte e Maurizio Sarri, il terzino italiano si è preso subito la fascia sinistra del Chelsea, togliendo di fatto il posto in squadra a Marcos Alonso.

Sempre in campo nelle prime quattro giornate di Premier League, senza mai essere sostituito. Così come nei 120' della gara di Supercoppa europea contro il . Emerson si è costruito la sua titolarità attraverso prestazioni esaltanti, soprattutto in fase di spinta.

È lì infatti che l'ex riesce a dare il meglio di sè, come dimostra l'assist di questa sera per Belotti e la clamorosa traversa colpita contro il nella prima di Lampard in Premier League.

Prestazioni ripetute nell'arco di tutto il mese di agosto e proseguite ora in questo avvio di settembre. Sembrano infatti ormai alle spalle i tempi in cui Emerson era costretto a fare da riserva a Marcos Alonso al Chelsea e a guardare l'Italia da casa.

Da snobbato a protagonista coi Blues e con gli Azzurri. Emerson è davvero 'on fire'.