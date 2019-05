Emerson Palmieri a Goal: "Volevo lasciare il calcio, mia madre mi ha dissuaso"

In un'intervista a Goal, Emerson Palmieri svela le difficoltà da cui è partito per arrivare al Chelsea: "Oggi non si è ancora visto il meglio di me".

Anche Emerson Palmieri dovrebbe scendere in campo da titolare, questa sera, nella finale di tra e . Ma sbaglia chi pensa che il cammino dell'ex romanista fino alla gloria sia stato semplice. E lui stesso lo confessa in un'intervista a Goal: il pensiero di lasciare il calcio, a un certo punto, era più concreto che mai.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

"A volte volevo mollare. Mia madre mi portava agli allenamenti del Santos tutti i giorni. Ci mettevamo un'ora per andare e un'altra per tornare, abitavamo nella parte opposta della città. Arrivavo tardi a ogni allenamento e una volta le ho detto: non posso continuare così. Ma lei mi ha risposto: 'No, da qui inizierà il tuo successo'. Ora capisco perché fosse importante andarci".

Una volta capito di potercela fare, per Emerson si è aperta ogni porta: la prima squadra del Santos, poi la , quindi il Chelsea. Con tre modelli da imitare.

"Ronaldo Fenomeno, Ronaldinho e Roberto Carlos sono i tre giocatori che ho amato di più. Anche se è difficile per me essere come Roberto Carlos sui calci di punizione, con quel suo tiro potentissimo era uno specialista. Provo a imitare lui e Marcelo, voglio essere un mix tra i due, mettendoci la mia personalità".

Quanto al Chelsea, la finale di Europa League e la qualificazione alla prossima sono solo il primo passo: l'obiettivo di Emerson e del club è quello di raggiungere gli straordinari livelli di e .

"Sicuramente sì, possiamo arrivarci. Li abbiamo battuti entrambi. Dobbiamo trovare stabilità per raggiungerli, ma credo che il Chelsea arriverà presto ai loro livelli".

Emerson, appena convocato da Mancini per le gare contro Grecia e , è invece in ballottaggio con Marcos Alonso praticamente ogni vigilia delle partite, ma è convinto di non aver ancora raggiunto il proprio picco massimo.