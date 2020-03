La Liga vuole ripartire: il 23 aprile resta l’ipotesi più ottimistica

Il presidente della Liga, Texas, ha fatto il punto della situazione con i club. L’obiettivo è ripartire il prima possibile.

Mentre la maggior parte dei campionati europei è ferma a causa dell’emergenza Coronavirus, sono in molti a chiedersi se e quando il calcio potrà ripartire.

L’obiettivo di tutte le federazioni è quello di portare a termine i vari tornei, ma ovviamente bisognerà vedere in che modo evolverà la situazione. Come riportato da Marca intanto, il presidente della , Javier Tebas, nelle scorse ore ha avuto una riunione telematica come i rappresentanti dei club del massimo campionato spagnolo.

E’ stata l’occasione per aggiornare le società delle decisioni prese negli ultimi giorni da UEFA e FIFA, ma anche per ribadire la necessita, sia sportiva che economica, di potere a termine il campionato.

Tebas ha inoltre chiesto alle varie società di fare il possibile per tornare al più presto al lavoro, ma sempre rispettando tutti i protocolli di sicurezza, al fine di limitare i pericoli di contagio. Al momento, giocatori e tecnici non sarebbero disposti ad accelerare i tempi, ma si sta comunque cercando un compromesso.

Al momento, l’ipotesi più ottimistica è quella di un ritorno al calcio giocato il prossimo 23 aprile, ma è più realistico pensare al primo week-end di maggio. Tutto ovviamente dipenderà da come evolverà la situazione nelle prossime settimane.