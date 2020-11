Emergenza Juve: Bonucci rischia 20 giorni di stop, De Ligt può giocare subito

A Cagliari l'olandese potrebbe già essere impiegato dal primo minuto, dato il forfait del centrale azzurro.

La difesa della non trova pace a livello fisico. Una volta che De Ligt e Alex Sandro sembrano ormai ristabiliti, Andrea Pirlo deve fare i conti con le assenze di Chiellini e di Leonardo Bonucci.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', il centrale viterbese ex Bari potrebbe osservare uno stop di più settimane. Il rischio è che la lo perda per circa 20 giorni, rientrando per il derby del 5 dicembre. È stato lo stesso Bonucci a dare notizia della necessità di uno stop, direttamente dal ritiro azzurro.

"Ho spinto tanto e ho stretto i denti negli ultimi 20 giorni. Sono costretto a fermarmi, ora a valuteremo i giorni che mi servono per recuperare. Speravo che in questa settimana il fastidio passasse. Con la , nell’ultima mezz’ora, avevo sentito un po’ di fastidi".

Andrea Pirlo ha quindi un grosso enigma da risolvere verso la sfida contro il di sabato sera. Danilo e Demiral sono disponibili, ma impegnati con le loro nazionali. Alex Sandro e soprattutto De Ligt, invece, stanno lavorando a Torino.

Altre squadre

Proprio l'olandese potrebbe essere la carta che si può giocare Andrea Pirlo al rientro: non gioca dalla scorsa stagione, dalla sfida con il di che ha chiuso l'era Sarri.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

L'operazione alla spalla, programmata da tempo, lo ha tolto dalla disponibilità del tecnico per quest'inizio di stagione. Il suo rientro può dare una svolta a una difesa fin qui spesso incerta.