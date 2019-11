Emergenza difesa per il Milan: obiettivo Demiral, ma la Juve alza il prezzo

La Juventus non abbassa le pretese per Merih Demiral. Il Milan vuole il centrale turco per ovviare all'infortunio di Duarte: bianconeri al rialzo.

Né i numeri né la fortuna sono dalla parte del , soprattutto se si parla di difesa. 17 goal subiti in 13 partite e soltanto due centrali sani, una situazione che richiede l'intervento sul mercato. E il nome è sempre lo stesso: Merih Demiral.

Il centrale turco diventa ancora più una necessità per i rossoneri dopo l'infortunio di Leo Duarte, operato in e che ne avrà per 3-4 mesi, dopo la frattura del calcagno e l'intervento. Nel ruolo rimangono al 100% solo Musacchio e Romagnoli, con Caldara fermo da ormai un anno e mezzo e Gabbia con zero presenze.

Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', però, tra il Milan e Demiral c'è la . Il classe 1998 ha giocato soltanto 90 minuti contro il in tutta la stagione, situazione che lo potrebbe portare a guardarsi intorno a gennaio. In Nazionale rimane una certezza (nemmeno un minuto saltato nelle qualificazioni) ma nel club lo spazio è poco.

I bianconeri però non vogliono privarsi facilmente del 21enne, tanto che il suo prezzo sarà comunque più alto rispetto ai 18 milioni spesi in estate per strapparlo al . Esclusa anche l'ipotesi del prestito secco. Il Milan però ha intenzione di insistere: la caccia a Demiral prosegue.