Emergenza Coronavirus, il vice di Donadoni: "Ora la Cina è il posto più sicuro"

L' è al centro di una battaglia contro un nemico silenzioso, quasi completamente sconfitto dalla che è diventata un esempio per tutte le altre nazioni: il triste dato di ieri ci dice che i morti italiani per Coronavirus hanno superato quelli cinesi, un'anormalità se si considera che a quelle latitudini gli abitanti sono venti volte superiori a livello numerico.

In Cina, a Shenzhen, lavora Massimiliano Maddaloni: di mestiere fa il vice di Roberto Donadoni e, in un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport', ha spiegato nei dettagli la rinascita del Paese asiatico, uscito fuori alla grande da una crisi senza precedenti.

"Gli italiani non si rendono conto. Vedo gente che esce e infrange le regole. In Cina l’epidemia sta scemando, e su un miliardo e 400 milioni di persone ci sono stati 81.000 casi con 3.200 morti. In Italia la situazione è peggiore. Qui invece ora la vita sta riprendendo, ma con controlli. I ristoranti riaprono con distanze di sicurezza, si disinfetta la spesa, hanno cancellato il pagamento degli affitti, le scuole restano chiuse, il governo ha requisito a prezzo imposto le mascherine per evitare speculazioni e le ha distribuite gratis. Insomma, la gente sente lo Stato vicino e c’è senso civico. Non è un caso che nessun calciatore si sia ammalato. Hanno capito le priorità. Nonostante la crisi stia finendo, il campionato forse non partirà prima di metà maggio; come pensate di avere la stessa tempistica?".