Emergenza Coronavirus, rinviata Juventus-Real Madrid di Youth League

La UEFA ha deciso di rinviare il match di Youth League che avrebbe dovuto vedere protagoniste Juventus e Real Madrid a Torino.

L’appuntamento con la storia è stato rinviato. La Primavera, nel corso del pomeriggio, sarebbe dovuta scendere in campo, per la sua prima volta, per un match valido per gli ottavi di finale di Youth League, ma la sfida in programma contro il è stata spostata a data da destinarsi.

Ad annunciarlo è stato il Real attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“La UEFA ha annunciato che il match degli ottavi di finale non si giocherà oggi a . Altre squadre La partita che la Juvenil A del Real Madrid avrebbe dovuto giocare contro la Juventus è stata rinviata. La UEFA ha annunciato che la gara della fase ad eliminazione diretta della Youth League, non si giocherà a causa della situazione sanitaria che si è venuta a creare con il Coronavirus. Nei prossimi giorni cercheremo di calendarizzare una nuova data per la partita”.

Anche il più importante torneo calcistico giovanile europeo si ritrova a dover fare i conti con l’emergenza che ha investito e sta investendo l’ e buona parte dell’Europa.

Nei giorni scorsi, l’ aveva annunciato la decisione di non mandare in campo la sua Primavera contro il , al fine di tutelare la salute dei suoi atleti e limitare il pericolo di possibili contagi.