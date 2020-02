Emergenza Coronavirus, quando si gioca Verona-Cagliari?

Verona-Cagliari è una delle partite di Serie A rinviate per l'allarme Coronavirus: ecco quando potrebbe essere recuperata la gara.

- è una delle partite della venticinquesima giornata di rinviate nel pomeriggio e nella serata di domenica 23 febbraio. Oltre alla gara tra i veneti e i sardi, non si sono giocate nemmeno quelle tra e , tra e e tra e , tutte spostate a causa dell'emergenza Coronavirus che ha colpito parte del nostro paese.

La formazione di Juric deve dunque fermarsi sul più bello, dopo aver conquistato la bellezza di 4 vittorie e 6 pareggi nelle ultime 10 giornate di campionato, in cui è riuscito a fermare , e . Quella di Maran, in crisi, avrà invece l'opportunità di porre freno a un pessimo momento di forma.

A seguito del rinvio a data da destinarsi della gara tra @HellasVeronaFC e Cagliari, stabilito dalla Lega @SerieA, i rossoblù sosterranno questo pomeriggio una seduta di allenamento a porte chiuse al Centro sportivo di Veronello. pic.twitter.com/Mb2LGG7HuV — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) February 23, 2020

Quando si recupera Verona-Cagliari?

Come nel caso di Atalanta-Sassuolo, Torino-Parma e Inter-Sampdoria, la domanda che si pongono appassionati e tifosi è principalmente una: quando si recupererà Verona-Cagliari? In attesa di nuove comunicazioni una risposta ufficiale ancora non c'è, ma si può già ipotizzare una data, la prima utile lasciata da un calendario affollatissimo: mercoledì 11 marzo.

Si tratterebbe di un giorno ideale sia per il Verona che per il Cagliari, entrambi privi di impegni ravvicinati. Se si giocasse mercoledì 4 marzo, ad esempio, il Verona dovrebbe forzatamente chiedere lo spostamento del posticipo contro la Sampdoria in programma due giorni prima.