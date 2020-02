Emergenza Coronavirus, quando si gioca Atalanta-Sassuolo?

L'Atalanta e il Sassuolo non si sono sfidate domenica 23 febbraio. Ecco quando dovrebbe andare in scena il recupero tra nerazzurri e neroverdi.

- è una delle quattro partite della venticinquesima giornata di Serie A rinviate per l'emergenza Coronavirus. La gara della Gewiss Arena si sarebbe dovuta disputare nel pomeriggio di domenica 23 febbraio, in contemporanea con altre due gare, ma la sospensione di ogni manifestazione sportiva in Lombardia e in Veneto ha costretto al rinvio.

La comunicazione ufficiale, dopo l'anticipazione data dal Premier Giuseppe Conte nella serata di sabato 22 febbraio, è arrivata dalla stessa Atalanta nella mattinata successiva.

Si informa che la partita #AtalantaSassuolo prevista per oggi #23febbraio alle 15.00 è rinviata a data da destinarsi.



We inform you that Atalanta-Sassuolo, scheduled for today at 3 p.m. has been postponed to a later date.#Atalantahttps://t.co/C9Zr35BasB — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 23, 2020

Quando si recupera Atalanta-Sassuolo?

C'è attesa, ora, per capire quando potrà essere recuperata Atalanta-Sassuolo. Gli spazi in calendario, in questo senso, sono pochissimi. E dunque è molto probabile, se non praticamente certo, che il match inizialmente in programma il 23 febbraio si recupererà quasi un mese più tardi, ovvero mercoledì 18 marzo, con l'orario del calcio d'inizio che ovviamente non può essere ancora prevedibile.

Si attendono conferme ufficiali in questo senso, ma si tratta del primo spazio utile lasciato dall'affollatissimo calendario nelle prossime settimane. Considerato che tutti gli eventi previsti nei prossimi giorni sono a rischio, non sarebbe ad esempio opportuno fissare la gara il 4 marzo. Il 10, invece, l'Atalanta giocherà a per gli ottavi di finale di ritorno di . Il 18, invece, né i nerazzurri né i neroverdi hanno impegni già in programma. Ed è dunque proprio in quella data, la prima disponibile in ordine di tempo, che dovrebbe andare in scena il recupero.