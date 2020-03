Emergenza Coronavirus: le partite a porte chiuse in Champions ed Europa League

L'elenco in aggiornamento delle partite che si giocheranno senza pubblico in Champions Legue ed Europa League a causa dell'emergenza Coronavirus.

Il dilagare dell'emergenza Coronavirus invade inevitabilmente anche il calcio in tutta Europa e molte partite di ed saranno giocate purtroppo senza spettatori in seguito alle varie ordinanze di procedere con le porte chiuse.

Da - a - , passando per - e - : sono purtroppo tante le grandi sfide europee che dovranno fare i conti con l'allarme virus. Di seguito l'elenco in costante aggiornamento delle partite che andranno in scena all'interno di stadi deserti.

Altre squadre

PARTITE A PORTE CHIUSE IN CHAMPIONS LEAGUE

Valencia-Atalanta (10 marzo)

PSG- (11 marzo)

- (17 marzo)

- (18 marzo)

-Chelsea (18 marzo)

PARTITE A PORTE CHIUSE IN EUROPA LEAGUE

- Francoforte ( 19 marzo, UEFA in cerca di un campo neutro dove far giocare la gara)

LASK- (12 marzo)

Siviglia-Roma (12 marzo)

- (12 marzo)

-Wolverhampton (12 marzo)