Emergenza Coronavirus, in Ligue 1 porte chiuse o 1000 spettatori

L’emergenza Coronavirus sta investendo tutta l’Europa e, come è normale che sia, anche lo sport si ritrova a fare i conti con una situazione di fatto senza precedenti.

Se in si sono già giocate le prime partite a porte chiuse, provvedimento questo con il quale si sta tentando di diminuire le possibilità di contagio, anche gli altri Paesi del Vecchio Continente si stanno muovendo al fine di trovare la soluzione migliore per affrontare l’esigenza e tra essi c’è ovviamente anche la che, nelle scorse ore, ha comunicato quali sono le misure da adottare.

Il Ministro della Sanità, Olivier Veran, ha annunciato il divieto di eventi che radunino più di 1000 persone e la cosa avrà ripercussioni anche sul mondo del calcio.

Il Ministro dello Sport francese, Roxana Maracineanu, ha di conseguenza annunciato, attraverso una conferenza stampa, che tale provvedimento varrà anche per la e si protrarrà almeno fino al 15 aprile.

“Siamo in un contesto eccezionale, dobbiamo restare unita. Questo provvedimento ci porta a dover rivedere l’organizzazione di diversi eventi fino al 15 aprile. Il numero di spettatori dovrà essere limitato a 1000, ma quando possibile sarà preferibile chiudere le porte degli impianti”.

Anche - di , si disputerà a porte chiuse.

“In un periodo come questo, le porte chiuse possono diventare la nostra dottrina per l’organizzazione di eventi sportivi professionistici. Rinviare PSG- non era possibile, perché il calendario è già sovraccarico”.