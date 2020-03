Emergenza Coronavirus, la Lega Serie A convoca l'assemblea in videoconferenza

La Lega Serie A convoca l'assemblea in teleconferenza o videoconferenza in conformità alle vigenti disposizioni sull'emergenza Coronavirus.

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ordina nuove misure restrittive in tutta per contenere il contagio del Coronavirus e anche il mondo del calcio viene coinvolto in questo caos. Dopo la sospensione di tutte le attività sportive, compreso il campionato di , la Lega ha ufficialmente convocato una speciale assemblea, che per l'occasione sarà in teleconferenza o videoconferenza.

"In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, l'Assemblea della Lega Serie A è convocata per lunedì 16 marzo 2020 in teleconferenza o videoconferenza".

Nessun contatto diretto dunque anche tra i vertici del calcio italiano, che seguono alla lettera le direttive governative sul divieto di assembramenti in qualsiasi contesto o regione.

Altre squadre

Anche il presidente Paolo Dal Pino si adegua: nell'assemblea verrano discussi nuovamente gli accordi commerciali in sede di diritti . Una situazione senza precedenti per l'intero paese: anche la Lega si adatta.