Emergenza Coronavirus: la Lega Pro rinvia 5 gare del prossimo turno

La Lega Pro ha annunciato la decisione di rinviare cinque partite in programma il prossimo 26 febbraio.

Non solo il campionato di , anche gli altri professionistici sono chiamati a fare i conti con l’emergenza Coronavirus. La decisione del Consiglio dei Ministri di rinviare le attività sportive in programma nelle regioni Lombardia e Veneto, ha portato allo spostamento di quattro partite del campionato di Serie C.

Come riportato dal comunicato emesso dalla Lega Pro, sono rinviate a data da destinarsi le partite del Girone A Giana Erimio-Como e Lecco-Pro Patria e quelle del Girone B Arzignano- e Feralpisalò- .

La Lega Pro ha inoltre già stabilito lo spostamento di altre cinque partite in programma il 26 febbraio.

Altre squadre