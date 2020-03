Emergenza Coronavirus, Kluivert: "Anche se potessi, non tornerei in Olanda"

Justin Kluivert racconta come sta affrontando l’emergenza Coronavirus: “Vivo alla giornata e seguo le notizie, non tornerei in Olanda”.

L’ sta purtroppo affrontando uno dei momenti più difficili della sua storia recente. L’emergenza Coronavirus si è abbattuta sul nostro Paese con drammatica violenza ed ha costretto milioni di persone ad isolarsi nelle proprie case al fine di diminuire le possibilità di contagio.

Anche i calciatori devono attenersi a quella che è più di una semplice disposizione e, tra coloro che sono chiamati ad affrontare una situazione che fino a poche settimane fa era anche solo difficilmente immaginabile, c’è anche Justin Kluivert.

Il gioiello della , parlando all’olandese VTBL, ha spiegato come sta affrontando l’emergenza.

“Viviamo alla giornata come tutti, perché possono esserci dei cambiamenti di ora in ora. Seguo tutte le notizie, anche attraverso i media olandesi. Stiamo provando tutti insieme a combattere contro questo virus. Prendiamo la cosa molto seriamente e speriamo che il tutto passi velocemente”.

L’Italia è tra le nazioni che maggiormente sono state colpite.

“Le notizie che arrivano dal nord Italia sono terribili. La situazione a Roma è meno grave, ma non vado più in giro in città, non voglio essere contagiato e soprattutto non voglio contagiare. Prima in molti scherzavano, adesso le risate sono finte. Il virus si sta propagando molto velocemente, ho iniziato a preoccuparmi quando hanno cancellato le partite. Stavamo per volare in , poi ci hanno detto che non avremmo avuto il permesso di atterrare. Ora per tutti è chiaro cosa sta succedendo”.

Kluivert non ha intenzione di lasciare l’Italia per tornare in .