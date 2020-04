Emergenza Coronavirus, il Sunderland mette i giocatori in cassa integrazione

Il Sunderland ha deciso di mettere giocatori e personale in cassa integrazione: “Questo a causa dell’impatto che sta avendo la pandemia”.

In un momento nel quale il mondo del calcio si sta ritrovando a fare i conti con un’emergenza fino a poche settimane fa nemmeno immaginabile, tutte le società stanno cercando il modo di correre ai ripari, in modo anche da poter fronteggiare quello che si presenta come un scenario futuro complicato.

Mentre in molti, in ogni Paese d’Europa, stanno iniziando a parlare concretamente di taglio degli stipendi dei giocatori e non solo, c’è una società inglese che ha deciso di ricorrere alla cassa integrazione: il Sunderland.

Il club dei Black Cats, che attualmente milita in Football League One, ovvero la terza divisione inglese, ha annunciato la scelta di ricorrere agli ammortizzatori sociali previsti dal governo inglese, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

📰 #SAFC can today confirm that its first-team players, contracted academy players and backroom staff have recently been placed on furlough leave due to the ongoing impact of the COVID-19 pandemic. — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) April 7, 2020

“Il Sunderland AFC può oggi confermare che i giocatori della prima squadra, quelli del settore giovanile contrattualizzati e tutto il personale, sono stati recentemente messi in cassa integrazione a causa dell’impatto continuo che sta avendo la pandemia di COVID-19. Altre squadre La scorsa settimana, FA, Premier League e EFL, hanno annunciato che avrebbero collettivamente posticipato le rispettive competizioni fin quando non ci sarebbe stata la possibilità di riprenderle. In questo momento, il Sunderland non ha intenzione di chiedere ai giocatori o al personale di ridurre i propri salari o posticipare i loro stipendi, e il club è totalmente impegnato nel garantire che tutti i dipendenti saranno pagati per intero. Un limitato numero di membri dello staff, incluso il manager Phil Parkinson, continua a lavorare da casa e la priorità del club resta la salute ed il benessere dei giocatori, dello staff, dei tifosi e dell’intera comunità locale in un periodo senza precedenti come questo”.

In base alla misura adottata in , chiamata furlough, per i prossimi tre mesi l’80% degli stipendi fino ad un massimo di 2500 sterline al mese, verrà pagata dallo stato.