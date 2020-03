Emergenza Coronavirus, il monito di Gravina: "Il calcio non può fermarsi"

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, commenta il momento delicato che sta vivendo il calcio italiano: “Dobbiamo restare uniti".

E’ un momento delicatissimo quello che sta vivendo il calcio italiano. L’emergenza Coronavirus sta fortemente condizionando lo svolgimento delle varie competizioni e negli ultimi giorni sono state avanzate diverse proposte per una soluzione che possa portare quanto meno ad una regolare conclusione dei tornei.

La le possibili soluzioni individuate c’è quella di far svolgere per almeno un mese le partite a porte chiuse e Gabriele Gravina, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha commentato tale eventualità.

“Non abbiamo ricevuto ancora nessuna indicazione, ma ci adegueremo nel rispetto dell’interesse generale. Dobbiamo andare avanti seguendo le direttive del governo”.

Sono in molti coloro che si stanno chiedendo in questi giorni se il calcio italiano sta gestendo nel migliore dei modi l’emergenza.

“Parliamo di uno sport che alimenta passioni e interessi fuori dal normale e che qualche volta finisce vittima di se stesso. Ma rappresenta una componente essenziale del Paese sia a livello sociale sia economico. Siamo stati seri nella discussione con il governo e non è vero che il calcio non ha a cuore la salute pubblica e gli interessi generali”.

Il presidente della FIGC si augura che le polemiche vengano lasciate alle spalle.

“Ho rinnovato l’invito all’unità e al senso di responsabilità, sia all’interno della Lega che all’esterno. Solo stando tutti insieme si risolvono i problemi e si cresce. È proprio con questo spirito che in estate avevamo chiesto di anticipare l’inizio della serie A di una o due settimane. Se la Lega ci avesse dato retta non ci saremmo trovati in questa situazione”.

Nei giorni scorsi, Steven Zhang ha rivolto parole durissime al presidente della Lega Paolo Dal Pino.

“Quello del presidente dell’ è un linguaggio che non mi appartiene, né lo condivido. Ognuno è responsabile di ciò che dice. Le proprie ragioni si fanno valere in una dialettica istituzionale corretta. Peraltro l’Inter sia in Lega che in Federazione è rappresentata da ottimi dirigenti “.

Nonostante le difficoltà, il calcio italiano non si fermerà.