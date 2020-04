Emergenza Coronavirus, i giocatori del Napoli supporteranno i cassintegrati del club

I giocatori del Napoli sosterranno i dipendenti del club messi in cassa integrazione. Il capitano Insigne ha già chiesto i loro indirizzi.

Quella che sta vivendo il calcio italiano è un’emergenza senza precedenti. Il Coronavirus, non solo ha costretto la Federazione a dover sospendere ogni torneo in attesa che si possa tornare a giocare in sicurezza, ma lascerà dietro di se notevoli problemi dal punto di vista economico.

Molte società hanno già deciso di correre ai ripari prendendo diversi provvedimenti e, come emerso nei giorni scorsi, tra esse c’è anche il che ha messo in cassa integrazione alcuni dei suoi dipendenti.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, dopo Gattuso e Giuntoli, anche i giocatori della squadra hanno deciso di sostenere i 30 dipendenti che nelle prossime settimane si ritroveranno a fare i conti con un danno economico mettendo a disposizione parte del loro stipendio.

Altre squadre

I giocatori della rosa azzurra, si sono riuniti nella loro chat di gruppo e parlando hanno deciso di dare il loro supporto morale ed economico. Il capitano della squadra, Lorenzo Insigne, ha già chiesto di poter avere gli indirizzi di tutti i dipendenti, per informare loro dell’iniziativa intrapresa.