Emergenza Coronavirus in Champions League: Bayern Monaco-Chelsea a porte chiuse

Il governatore bavarese Markus Soder annuncia le porte chiuse per tutti gli eventi sportivi con oltre mille spettatori: Bayern-Chelsea senza pubblico.

L'emergenza Coronavirus colpisce duramente anche la e la super sfida tra e si giocherà senza spettatori. La notizia è stata comunicata dal governatore bavarese Markus Soder.

Una misura per evitare gli assembramenti di persone, il ministro ha disposto infatti la cancellazione o lo svolgimento a porte chiuse delle principali competizioni sportive con più di mille spettatori. La sfida di Monaco tra Bayern e Chelsea, in programma il prossimo 18 marzo, sarà dunque giocata senza pubblico.

Altre squadre

La decisione fa seguito a quella presa per - , andata degli ottavi di finale di in programma senza pubblico allo stadio Sanchez Pizjuan. L'Europa intera prende provvedimenti per limitare una situazione che ha già pesantemente colpito il calcio italiano.