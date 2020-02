Emergenza Coronavirus, il campionato svizzero si ferma: gare rinviate

In lo sport si ferma di fronte all’emergenza Coronavirus. Il Consiglio Federale ha infatti deciso di interrompere da qui al 15 marzo tutte le manifestazioni che richiamano più di mille spettatori.

In caso di eventi privati o pubblici ai quali prenderanno parte meno di mille persone, sarà richiesta un’autorizzazione da parte dell’autorità cantonale competente.

La cosa avrà ovviamente ripercussioni anche sul mondo del calcio ed infatti la Federazione elvetica ha già annunciato che tutti gli incontri di Super League e Challenge League in programma questo fine settimana, sono stati rinviati a data da destinarsi.

“La Swiss Football League (SFL), in ottemperanza alle misure stabilite dal Consiglio Federale, rimanda tutte le gare del 24° turno di Raiffeisen Super League e Brack.ch Challenge League in programma nel fine settimana ad una data ancora da stabilire.

La SFL fornirà informazioni sul futuro del campionato nel corso della prossima settimana, il tutto in stretta collaborazione con le autorità ed i club. A causa di scadenze molto ravvicinate, al fine di continuare la competizione in maniera regolare, è necessario prendere in considerazione anche l’eventualità che le gare si disputeranno a porte chiuse. Allo stesso tempo, nell’ambito delle discussioni sugli scenari possibili, anche gli interessi economici dei club dovranno essere presi in considerazione”.