Emergenza Coronavirus, il calcio resiste: porte chiuse in tutta Italia

Non soltanto nelle regioni del nord: il calcio in tutta Italia potrà andare avanti soltanto a porte chiuse fino al prossimo 3 aprile.

"Sull'intero territorio nazionale [...] sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico". "In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano".

Ecco la parte di testo del decreto che obbliga tutte le squadre sul territorio nazionale a giocare senza pubblico, al punto g) dell'articolo 2.

Le porte chiuse non riguarderanno dunque soltanto le regioni del nord e le province maggiormente colpite dal Coronavirus, ma tutte le partite di ogni campionato, dalla in giù. Saranno consentite le trasferte in Lombardia e nelle altre 11 province con maggiori restrizioni. Le squadre potranno entrare e uscire, in quanto "spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative", come spiegato al punto a dell'articolo 1.

Il provvedimento sarà valido anche per le sfide europee, come ad esempio quella della contro il . Per il mese dii marzo, il calcio andrà avanti senza pubblico.