Emergenza Coronavirus all'Everton: giocatori e staff in isolamento

Misura precauzionale per l'Everton: rosa e staff in isolamento dopo che un calciatore ha avvertito sintomi riconducibili al COVID-19.

Prosegue per il mondo l'emergenza Coronavirus. Un allarme che riflette, inevitabilmente, anche sullo sport: vedi il calcio. E anche in , dopo la positività del tecnico dell' Mikel Arteta al Covid-19, la situazione inizia a farsi decisamente complicata.

Prevenzione. Parola chiave per tutti i club. Motivo per cui l', club allenato da Carlo Ancelotti, ha optato per l'isolamento a seguito di un giocatore che ha manifestato sintomi riconducibili alla malattia del momento:

"La salute, il benessere e la sicurezza di tutti i giocatori, il personale e le parti interessate di sono la priorità assoluta del club. Pertanto, il Club ha deciso di chiudere tutti i luoghi di lavoro dell’Everton, tra cui la USM Finch Farm, Goodison Park e il suo quartier generale presso il Royal Liver Building nel centro di . Anche il negozio del Club a Goodison Park chiuderà, ma il suo negozio Liverpool ONE non è interessato e rimarrà aperto".

Sempre sul sito ufficiale, i Toffees proseguono:

"L’Everton continuerà ad aderire alle linee guida del governo e della sanità pubblica del Regno Unito per quanto riguarda la chiusura delle sue strutture e discuterà i prossimi passi in merito ai prossimi incontri con la Premier League venerdì mattina. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a tempo debito, compresa la guida relativa alle prossime partite".

Impossibile pensare, ovviamente, che la Premier League possa andare avanti: con il derby di Liverpool che sarebbe dovuto andare in scena al 'Goodison Park' lunedì 16 marzo alle 21.

Altre squadre

Pochi minuti dopo l'annuncio dell'Everton è arrivato anche quello del Bournemouth, che ha annunciato che 5 tesserati, tra cui il portiere Artur Boruc, hanno mostrato sintomi da Covid-19 e sono stati isolati, così come il resto della squadra.