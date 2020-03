Emergenza Coronavirus al Leicester: alcuni giocatori con sintomi, isolati

L'emergenza Coronavirus raggiunge anche la Premier League. Brendan Rodgers, allenatore del , ha affermato che alcuni giocatori della sua rosa hanno mostrato sintomi da Covid-19 e sono attualmente in isolamento.

Poche ore prima della comunicazione dell'allenatore delle 'Foxes', il Telegraph aveva affermato che un club aveva tre giocatori contagiati e che era già stato attivato il protocollo.

Brendan Rodgers: "We've had a few players that have shown symptoms and signs (of coronavirus). We’ve followed procedures and (as a precaution) they have been kept away from the squad." pic.twitter.com/KZDXeRgzhT