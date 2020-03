Emergenza calendari: la Lega chiede all'UEFA di allungare la stagione

La proposta della Lega calcio è di allungare leggermente la stagione italiana per far fronte all'emergenza Coronavirus.

In attesa di conoscere il provvedimento ufficiale delle autorità nella gestione del calendario di , la Lega sta pensando di proporre all'UEFA un allungamento della stagione italiana per far fronte all'emergenza Coronavirus.

Gli attriti tra le società saranno messi da parte dal nuovo decreto in arrivo, ma secondo quanto riferito da 'Repubblica' la Lega ha già pronto un piano d'emergenza per portare a termine tutte le competizioni nonostante i numerosi rinvii di questi giorni.

Al massimo organo europeo sarà chiesto di chiudere campionato e coppe il 27 maggio invece del 24, termine previsto per calare il sipario in vista dei prossimi Europei, che avranno il loro inizio esattamente tra 100 giorni con il primo match tra e .

Una soluzione che eviterebbe dunque di far slittare la competizione estiva, ma che riguardarebbe al massimo una sola partita: il caso più delicato sembra infatti riguardare l' , che se dovesse arrivare in finale di si ritroverebbe costretta a giocare oltre il termine a causa di un calendario congestionato.