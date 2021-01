Embolo caos, fuga dopo un party illegale: la Polizia conferma la storia

L’attaccante del Gladbach era ad una festa ad Essen: sarebbe fuggito da una finestra e poi passato dal tetto. Rose: “Problema suo e degli avvocati”.

Il caos intorno a Breel Embolo continua. L’attaccante svizzero, classe 1997, era stato sospeso dal Mönchengladbach per la sfida contro il dello scorso martedì a causa di aver infranto le normative anti-Covid, incontrando persone extra familiari. La storia, però, si è arricchita di ulteriori dettagli giorno dopo giorno.

La 'Bild' aveva dato una versione dei fatti molto particolare: Embolo si sarebbe trovato ad un party ad Essen, città della Renania Settentrionale-Vestfalia, insieme ad altre 20 e passa persone. Ovviamente illegale, considerando il lockdown causa Covid-19.

All’arrivo della Polizia, lo svizzero sarebbe fuggito dall’appartamento passando da una finestra, per poi salire sul tetto e calarsi in un altro appartamento. Nascondendosi poi, invano, in una vasca.

La polizia di Essen attraverso un portavoce ha confermato la versione dei fatti data dalla 'Bild', anche se le indagini non sono ancora terminate e quindi non c’è ancora la certezza totale che Embolo fosse il fuggitivo.

In ogni caso, il Borussia lo ha reintegrato in rosa dopo due tamponi negativi, fidandosi della versione del giocatore che ha negato di essere alla festa. Domani sera lo svizzero sarà quindi in campo contro il , come ha confermato Marco Rose in conferenza stampa.